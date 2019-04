Wanderschuhe: Worauf es ankommt

Der richtige Schuh ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand für Wanderer. Zu Saisonbeginn stellen viele ihr Modell auf den Prüfstand: Taugt der Schuh noch? Welchen Schuh soll ich mir neu zulegen? Ein Experte gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

