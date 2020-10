So wird die Männermode im Herbst 2020

Sneaker statt Anzugschuh, Revershemd statt Krawatte. Vor allem im Berufsalltag durchläuft die Männermode einen radikalen Wandel.

Für die Herbst/Winter-Saison 2020 sagen Experten der Mode eine Abkehr vom klassischen Anzug voraus. Im Büro empfiehlt sich für Männer ein entspannter Look. «Das ist eine kontinuierliche Entwicklung, die enorm durch den Komfort im Homeoffice und die Digitalisierung geprägt wird», erläutert Carl Tillessen vom Deutschen Modeinstitut in Köln. «Der New-Economy-Look greift immer mehr um sich», so Tillessen weiter. Ein stilistisches Rollenvorbild sei zum Beispiel Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, der stets ein lässiges T-Shirt trägt.