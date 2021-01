Fair-Trade Mode

Giftige Chemikalien, schuftende Kinder, Hungerlohn: Viele Textilunternehmen lassen ihre Produkte unter solchen Umständen produzieren. Das muss nicht sein: bei diesen Labels kauft das gute Gewissen mit.

An einem unmenschlich langen Arbeitstag von Kindern genäht und mit einem Hungerlohn bezahlt: Manches Textilunternehmen lässt billig unter schlimmen Umständen produzieren. Immer wieder kommt es dabei - wie jetzt in Bangladesch - zu Bränden und Unfällen. Wer unter humanen Arbeitsbedingungen herstellen lässt, können Verbraucher an Labels auf dem Etikett erkennen. Das sind in der Regel Umweltzeichen, die zusätzlich auf soziale Kriterien achten. Die Verbraucher Initiative listet einige auf: