Fashion mit Gewissen

Fürs Klima setzen sich heute viele ein. Auch wenn es um die Klamotten geht - wer etwas Gutes tun will, achtet hier auf umweltfreundliches Material, eine nachhaltige Produktion und gute Arbeitsbedingungen.

Jutesack, Strickzeug und Jesuslatschen: So sieht das Klischee von Ökomode aus. Das ist aber längst nicht mehr so: Die Kleidung steht unter modischen Aspekten herkömmlicher Kleidung in nichts nach. Auch an kreativen Ideen mangelt es der Branche nicht - dazu gehört auch das Recycling von Stoffen.