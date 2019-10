Darf man dem Partner sagen, dass er dick geworden ist?

Wie bringt man es am besten zur Sprache, dass der Partner ein paar Pfund zugelegt hat, ohne dass der andere gekränkt wird? In zwei Schritten - und manchmal besser gar nicht.

Der Partner der Freundin ist dick geworden. Darf sie ihm das sagen? Das sollte man sich gut überlegen, sagt Psychologin Julia Scharnhorst. «Das verletzt den Partner oder die Partnerin auf jeden Fall.» Wer die Körperfülle des anderen ansprechen will, müsse sich dies zunächst bewusst machen - und sich fragen: Warum will ich darauf hinweisen? Und lohnt es sich, den anderen dafür zu verletzen?

Gespräch in zwei Schritten führen

Am besten geht die Freundin in zwei Schritten vor: Beim ersten Gespräch sendet sie nur eine Ich-Botschaft und sagt etwa: «Ich habe beobachtet, dass du zugenommen hast, und ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit.» Mehr nicht. «Der andere braucht erstmal Zeit, das zu verdauen», erklärt Scharnhorst. Es sei daher sinnvoll, zum Beispiel in Aussicht zu stellen, dass man darüber am Wochenende noch einmal sprechen möchte.