Paartherapie: Anfang vom Ende oder letzte Rettung?

Bei welchen Beziehungsproblemen kann ein Paartherapeut helfen? Wann kann er nichts mehr tun? Womit Paare bei einer Paartherapie rechnen müssen.

Rettet die Paartherapie eine Beziehung oder ist sie der Anfang vom Ende? Weder noch, meinen Experten. Aber das Gespräch zu dritt könne neue Perspektiven aufzeigen. «Paartherapie kann durch eine zuhörende, neutrale und nicht verstrickte Person Paare auch zum Zuhören bringen», sagt Dörthe Foertsch, Leiterin des Berliner Zentrums für Familientherapie. So können etwa viele eingefahrene Muster und Missverständnisse durch Fragen des Therapeuten unterbrochen werden. Der Wiener Therapeut Dominik Borde sagt: «Ziel eines guten Paarcoaches ist es, das Paar aus dem Zustand von: «wir stecken in einer Krise fest» entweder auf die nächste Stufe ihrer Paarbeziehung oder in Richtung einer friedlichen Trennung hin zu begleiten.»

Wann sollte man einen Paartherapeuten aufsuchen?

Aus Sicht der Experten gehen viele Paare zu spät zu einem Therapeuten - nämlich dann, wenn die Beziehung schon so marode ist, dass sie nicht mehr zu retten ist, wie Bernd Boettger sagt. Er ist Psychologe und Gründer des Instituts für Paartherapie in Frankfurt am Main. Typische Krisen hätten mit Veränderungen des einen oder der anderen zu tun, sagt Foertsch. Ein wichtiges Thema in Paartherapien sei deshalb, eine Balance wieder herzustellen. Etwa wenn einer von beiden fremdgegangen ist, ein neuer Job oder Kinder das Gleichgewicht aus dem Lot gebracht haben.