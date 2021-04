Welches Teilzeitstudium ist das richtige für mich?

Ob aus beruflichen oder privaten Gründen: Wer nicht in Vollzeit studieren möchte, kann an vielen staatlichen Universitäten und Hochschulen offizielle Teilzeitstudiengänge besuchen oder auf Antrag in Teilzeit studieren. Das erklärt die Sabine Felkel aus der Zentralen Studienberatung der Universität Heidelberg auf dem Portal «abi.de» der Bundesagentur für Arbeit.

© dpa

Die Studienzeit wird für Teilzeitstudierende in diesem Modell in der Regel gestreckt, man besucht weniger Kurse pro Semester als Vollzeitstudierende. Grundsätzlich handelt es sich dabei aber um dieselben Lehrveranstaltungen wie für Vollzeitstudierende, heißt es in dem Beitrag.

Teilzeitstudium erfordert viel Flexibilität Dieses Modell eignet sich der Studienberaterin zufolge deshalb vor allem, wenn man den Alltag relativ flexibel gestalten kann - und zum Beispiel auch vormittags oder nachmittags Zeit für Lehrveranstaltungen hat. Ist man also beruflich tagsüber zu stark eingebunden, passt unter Umständen ein berufsbegleitender Studiengang besser. Hier finden die Veranstaltungen in der Regel abends, am Wochenende oder blockweise statt.

Stellensuche Berufsfeld: Region: Mit dem Auslösen der Suche erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter Stepstone übermittelt werden (Datenschutzerklärung).

Detailsuche » Finden!

Fernstudium kann individuell angepasst werden Noch unabhängiger lässt sich meist ein Fernstudium gestalten. Zeit und Dauer des Studiums ließen sich individuell an die jeweiligen Lebensumstände - berufliche oder familiäre Verpflichtungen etwa - anpassen, erklärt Felkel. Zum Teil können Fernstudiengänge auch komplett online und ortsunabhängig absolviert werden.



Wichtig: Wer in Teilzeit studiert, hat keinen Anspruch auf Bafög. Zudem kann ein Teilzeitstudium auch Auswirkungen auf Krankenversicherung und Kindergeld haben.

© dpa Dual Studierende sind rentenversichert Bei einem dualen Studium schließen Studierende meist einen Vertrag mit einem Unternehmen oder Betrieb ab. Doch was bedeutet dies für ihre Versicherungspflicht? mehr

© dpa Pflichtpraktikum: Früh über Anforderungen informieren Praktika sind in vielen Studiengängen Pflicht. Damit die Uni den Ausflug in die Praxis auch anerkennt, müssen Studierende die Anforderungen dafür genau kennen. mehr