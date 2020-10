Dual Studierende sind rentenversichert

Wer ein duales Studium absolviert, ist in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand während des Studiums Arbeitsentgelt bekommt oder nicht, teilt die Deutsche Rentenversicherung Bund mit.

Duale Studiengänge kombinieren Lern- und Praxisphasen, die sich abwechseln: Studierende sind zum Teil an der Hochschule oder Berufsakademie und in den praktischen Phasen in Betrieben oder Unternehmen. Mit den Firmen haben Studierende meist einen Ausbildungs-, Praktikanten- oder Arbeitsvertrag geschlossen.