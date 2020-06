Studentenjobs: Was man zum Nebenjob wissen muss

Verdienen Studenten als Minijobber oder Werkstudenten Geld, greifen in Bezug auf Gehalt, Sozialabgaben und Steuern einige Sonderregelungen. Die wichtigsten im Überblick.

Bei einem Minijob fallen für den Student keine Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung an. Auf Antrag kann er sich auch von der Rentenversicherung befreien lassen. Die monatliche Verdienstgrenze von 450 Euro darf nur in Ausnahmefällen überschritten werden (Stand: Dezember 2015).

Keine Verdienstgrenzen für Werkstudenten

Bei der Anstellung als Werkstudent ist das anders: «Es gibt keine Verdienstgrenzen speziell für Studierende», sagt Florian Haggenmiller. Er ist Bundesjugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Berlin. Allerdings gilt die sogenannte Werkstudentenregel: «Während des Semesters darf ein Werkstudent maximal 20 Stunden in der Woche neben dem Studium arbeiten.» In der vorlesungsfreien Zeit existiert diese Obergrenze jedoch nicht. Ausnahmen gibt es auch an den Wochenenden, sowie für Spät- und Nachtarbeit.