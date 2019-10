Senioren-Studium: Der lange Marsch durch den Hörsaal

Viele Senioren wollen im Ruhestand endlich studieren, wozu sie früher keine Zeit oder Gelegenheit hatten. Hochschulen bieten spezielle Programme für Senioren an.

Ein Studium im Ruhestand bietet vielen Senioren noch einmal neue Möglichkeiten, sich fortzubilden und Kontakte zu knüpfen. Etwa ein Drittel der deutschen Hochschulen bietet spezielle Senioren-Programme an. An den anderen Unis können Rentner als Gasthörer studieren. Das gilt oft auch für Menschen ohne Abitur. Was genau angeboten wird und wo man sich anmeldet, können Interessierte bei den Unis erfragen.