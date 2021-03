Theologie: Welche Berufsaussichten Theologen haben

Theologen arbeiten meist in der Kirche oder als Religionslehrer. Doch es gibt sehr viele andere Berufsfelder, in denen Theologen sehr begehrt sind. Ihre Allgemeinbildung und soziale Kompetenz sind sehr gefragt.

Kann ich daran glauben? Die Zweifel kamen Jonas Kämmerling mit der Pubertät. Bis dahin hatte er den katholischen Alltag in seinem Elternhaus einfach mitgemacht: In die Kirche gehen, gemeinsam beten oder die Bibel lesen. Von klein auf machten ihn seine Eltern mit dem Glauben an Gott vertraut. Kämmerling ist als Kind Messdiener und später Pfadfinder. Jahrelang hört er die Glaubenssätze wie die von der Dreifaltigkeit Gottes und der jungfräulichen Geburt Marias. Irgendwann kommt er ins Grübeln: «Geht das überhaupt?»

© dpa «Ich habe mich damals gefragt: Kann man vernünftig sein und glauben, dass es einen dreifaltigen Gott gibt?» Die Mehrheit seiner Messdiener-Kollegen kehrt der Kirche als Teenager den Rücken. Kämmerling bleibt dabei. Um seinen Zweifeln auf den Grund zu gehen, fängt er nach dem Abitur an, Theologie zu studieren. Mittlerweile ist er in Freiburg im fünften Fachsemester.

Mehr Lehramt als Vollstudium in der Theologie Kämmerling ist einer von rund 22.000 Hochschülern in Deutschland, die Katholische Theologie studieren. Die meisten (15.328) studieren auf Lehramt, so die aktuellsten Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz für das Wintersemester 2010/2011. Deutlich weniger (5840) sind für Theologie als Vollstudium eingeschrieben.

Die ersten Semester Theologie sind sehr anspruchsvoll Die ersten Semester sind bei Theologie als Vollstudium kein Zuckerschlecken: Hebräisch, Altgriechisch und Latein gehören zum Pflichtprogramm. Außerdem stehen Fächer wie Bibelkunde, Kirchenrecht und Philosophie auf dem Stundenplan. Schafft Kämmerling die Regelstudienzeit, ist er nach zehn Semestern fertig. In der Hand hat er dann einen Magister. Dieser würde ihn zu einer Tätigkeit als Priester oder Pastoralreferent qualifizieren.

Theologen werden nicht zwangsläufig Pfarrer Doch Kämmerling will nicht. «Ich würde gerne in die Politikberatung gehen und als Referent für religiöse Fragen für Stiftungen oder Parteien arbeiten», sagt er. Denn eine Anstellung in der Kirche kann er sich nicht vorstellen. Er ist sich nicht sicher, ob er den erwarteten, korrekten Lebenswandel erfüllt. Außerdem stört ihn das Ungleichgewicht zwischen Priestern und Pastoralreferenten. Denn Priester seien immer Vorgesetzte.

© dpa So wie Kämmerling geht es vielen Absolventen. Nur eine Minderheit schlägt den Weg zum Priester ein. 2011 gab es im Priesterseminar nur 912 Kandidaten. Was also macht der Rest mit einem abgeschlossenen Studium in katholischer Theologie?

Berufsaussichten von katholischen Theologen «Absolventen sind etwa im Journalismus gefragt», sagt Patrick Becker, der ein Buch zum Thema Berufsaussichten für Theologen geschrieben hat. Denn Theologen sind Experten in Sachen Kirche und Religion. Über beides berichteten die Medien regelmäßig- und bräuchten dafür Fachleute.

«Viele kommen auch im Bildungsbereich unter», so Becker. Absolventen unterrichten etwa an Volkshochschulen oder Akademien für Erwachsenenbildung. Hier seien Theologen gegenüber anderen Geisteswissenschaftlern im Vorteil: Viele dieser Einrichtungen haben einen kirchlichen Träger. Diese stellten bevorzugt Theologieabsolventen ein.

Auch Unternehmensberatungen nehmen Theologen Schließlich arbeiteten Theologen im Bereich soziale Arbeit, im Verlagswesen oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Sogar in Unternehmen und Unternehmensberatungen seien sie gerne gesehen: «Theologen sind psychologisch geschult. Ihnen wird eine große Sozialkompetenz nachgesagt.» In Personalabteilungen sind sie daher gesucht.

© dpa Evangelische Theologie-Studenten bleiben eher in der Kirche In der evangelischen Theologie bleiben dagegen viele Absolventen in der Kirche. «Bei den Fakultäten sind derzeit rund 6500 Studenten für Lehramt eingeschrieben», sagt Joachim Ochel von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dazu kommen rund 5500 Studenten, die ausschließlich evangelische Theologie machen. Von ihnen denke fast die Hälfte ans Pfarramt, denn sie haben sich auf den Listen der Landeskirchen als Interessenten eingetragen.

Wer in den Pfarrdienst will, kann sich über ausgezeichnete Berufsperspektiven freuen. «Denn die evangelische Kirche hat ein Demografieproblem», sagt Ochel. Viele der derzeit amtierenden Pfarrer gingen demnächst in Rente.

Theologie ist ein sehr abwechslungsreiches Studium Obwohl sich Kämmerling eine Anstellung bei der Kirche nicht vorstellen kann, ist er mit seinem Studium dennoch sehr zufrieden. Die ersten Jahre seien zwar harter Tobak, weil es viel Mühe mache, die drei Sprachen zu erlernen. Doch danach sei das Studium verhältnismäßig entspannt. Und die Mühe lohne sich. «Wer Lust auf Nachdenken, Geschichte und Philosophie hat, für den ist Theologie das Richtige», sagt er.

