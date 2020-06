Jobmesse zum Einstieg ins Berufsleben nutzen

Studenten und Absolventen können Karrieremessen zur Jobsuche nutzen. Damit sie Erfolg haben, ist gute Vorbereitung Pflicht.

Warum eigentlich immer darauf warten, dass man zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird? Viel besser ist es doch, dem Arbeitgeber zuvorzukommen und selbst aktiv zu werden. Karrieremessen bieten diese Möglichkeit. Dort können vor allem Studenten und Hochschulabsolventen an einem Ort gleich etliche Unternehmen kennenlernen, die für ihre Zukunft interessant sein könnten - eine Chance, die sich selten bietet. Es ist eine Art Speed-Dating mit potenziellen Arbeitgebern.

Und ganz nebenbei lassen sich persönliche Kontakte zu Mitarbeitern knüpfen. Das ist später bei einer Bewerbung oft hilfreich - wenn der Bewerber an das Treffen anknüpfen kann und schon einen Ansprechpartner für eventuelle Fragen hat. Besuche auf Karrieremessen sind allerdings kein Zuckerschlecken, sondern oft ein hartes Programm: Sechs bis sieben Gespräche pro Tag mit potenziellen Arbeitgebern sind realistisch, rät Günter Hartard, Berater für Akademische Berufe im Hochschulteam der Arbeitsagentur Karlsruhe.

Damit die Treffen möglichst vielversprechend werden, ist schon bei der Organisation der Termine Planung gefragt: Vor dem Besuch der Messe ist zu klären, mit welchen Unternehmen man sprechen will. Dann geht es an die Detailplanung. Da nur wenig Zeit ist, sich dem Arbeitgeber zu präsentieren, muss der erste Eindruck sitzen.

Selbstvorstellung mit Familie und Freunden üben

Am besten trainiere man, wie man sich in ein bis zwei Minuten verkaufen will, empfiehlt Hartard. Gut sei etwa, die Selbstvorstellung vor der Messe mit Freunden oder Familienmitgliedern zu üben und dabei zu besprechen, welche zwei oder drei entscheidenden Aspekte der Betreffende hervorheben möchte.