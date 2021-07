Numerus Clausus: Zwei Drittel der Studiengänge an Berliner Unis mit NC

Berliner Unis haben weiterhin hohe Hürden für Studienanfänger: Nach einer neuen Studie sind auch im kommenden Wintersemester zwei von drei Studiengängen durch einen Numerus Clausus (NC) beschränkt, heißt es in einer Untersuchung des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) vom 01. Juli 2021.

Gute Chancen auf einen Studienplatz in begehrten Fächern haben damit oft nur Schulabgänger mit einem sehr guten Abitur oder nach einem internen Auswahlverfahren der Hochschulen. In Berlin sind nach der aktuellen Studie 65,1 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt. Nach Hamburg (65,2 Prozent) liegen die Hochschulen der Hauptstadt mit dieser Quote bundesweit mit an der Spitze. Beste Chancen auf einen Studienplatz gibt es nach der Untersuchung in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Dort sei nur jeder fünfte Studiengang zulassungsbeschränkt. Deutschlandweit ist die NC-Quote laut Studie im fünften Jahr in Folge gesunken und liegt aktuell bei 40,1 Prozent.