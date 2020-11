Abgeordneter: Keine schnelle Entscheidung im Fall Giffey

Der forschungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Adrian Grasse, rechnet nicht mit einem schnellen Prüfergebnis im Zusammenhang mit der Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). «Bis zum Landesparteitag der SPD Ende November wird die Freie Universität vermutlich nicht entschieden haben. Das wäre ungewöhnlich schnell in einem Verfahren, das bisher ungewöhnlich langsam war», sagte Grasse am Montag. «Ich gehe aber davon aus, dass das Verfahren vor der Abgeordnetenhauswahl im September 2021 abgeschlossen sein wird. Die FU wird das sicherlich sehr gründlich machen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass vorschnell entschieden wird.»

«Sollte die Freie Universität Frau Giffey den Doktortitel entziehen, dann wird sie selbst wissen, was zu tun ist», sagte Grasse. Die FU will ihre Rüge im Zusammenhang mit dem Prüfverfahren zu Giffeys Doktorarbeit aufheben und neu darüber entscheiden, wie das Präsidium der Universität am Freitag mitteilte.