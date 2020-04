Digitale Vorlesungszeit startet am 20. April

Die Hochschulen in Berlin beginnen ab dem 20. April mit der digitalen Vorlesungszeit.

Das teilten die Senatskanzlei sowie die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen am Freitagabend (03. April 2020) mit. Einige der Einrichtungen seien bereits in die Online-Lehre eingestiegen, hieß es weiter. Da bis auf weiteres keine Präsenzveranstaltungen stattfinden könnten, wollten die Hochschulen ihren Studenten ein möglichst breites Spektrum an digitalen Lehr-, Lern- und Prüfungsangeboten anbieten. Das Sommersemester solle angesichts der Corona-Pandemie von «Flexibilität, Rücksicht und Verlässlichkeit geprägt sein».