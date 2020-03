Coronavirus: TU Berlin schließt ihre Bibliotheken

Die Technische Universität Berlin schließt ab sofort unbefristet alle ihre Bibliotheken und PC-Pools, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Das kündigte die Hochschule am 11. März 2020 an. «So etwas gab es noch nie», sagte Sprecherin Stefanie Terp. «Wir schauen jetzt von Woche zu Woche, wie es weitergeht.» Die TU-Hauptbibliothek wird täglich von mehr als 1000 Menschen genutzt. Den Hochschulen steht es frei, eigene Entscheidungen für ihre Einrichtungen zu treffen. An der Hochschule mit rund 35 000 Studierenden sind bisher drei bestätigte Infektionen bekannt.