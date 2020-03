Müller: Sommersemester an Hochschulen startet später

Der Start des Sommersemesters an den Berliner Hochschulen wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus um zunächst eine Woche verschoben. Der Beginn des Semesters sei nunmehr am 20. April geplant, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am 11. März 2020 mit.

© dpa

Sollte es notwendig sein, werde dieser Termin gegebenenfalls weiter geschoben. Wissenschaftler und Studierende der Hochschulen seien aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, wenn sie sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Dienstreisen der Hochschulbeschäftigten in diese Risikogebiete würden nicht mehr genehmigt.

© dpa Uni & Studium Infos zu Berliner Universitäten und Fachhochschulen, zu Studentenleben, Abschlüssen, Nebenjobs und mehr

© Robert Kneschke - stock.adobe.com Finde Deinen Traumjob in Berlin! Ob Vollzeitstelle, Nebenjob, freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit: In Kooperation mit Stepstone bietet die Berlin.de-Stellenbörse alle wichtigen Informationen zu gemeldeten freien Stellen in der Hauptstadt und Umgebung.