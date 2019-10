Nightline Berlin: Anonyme Hilfe von Studenten für Studenten

Prüfungsstress? Beziehungsprobleme? Ein offenes Ohr bietet künftig die Nightline Berlin, ein studentisches Zuhörtelefon. Bei der Telefonseelsorge ist man allerdings skeptisch, ob die Mitarbeiter ausreichend geschult sind.

Von dieser Woche an finden Berliner Studierende bei einem neuen, anonymen Hilfetelefon ein offenes Ohr. «Die Nightline Berlin ist jeden Donnerstag von 21 bis 24 Uhr erreichbar», sagte Tanja Rathmann, Mitgründerin des Telefondienstes, der Deutschen Presse-Agentur. Abhängig von der Nachfrage könnten die Zeiten noch erweitert werden.

Zuhörer sind keine Psychologen «Im Prinzip können Studierende mit jedem Problem anrufen», sagte Rathmann. Man dürfe nur nicht vergessen, dass die Zuhörer keine ausgebildeten Psychologen seien. Die Nightline unterscheidet sich von anderen Beratungsstellen darin, dass am anderen Ende der Leitung ebenfalls Studenten sitzen. So solle ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot auf Augenhöhe geschaffen werden, heißt es von der Humboldt-Universität. Die Hochschule hat die Finanzierung der Hotline für zunächst ein Jahr zugesagt. Das Angebot richtet sich an Studenten aller Berliner Universitäten.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Nightline lernen an einem Schulungswochenende, aktiv zuzuhören und die eigenen Grenzen zu kommunizieren. Wenn Anrufer allerdings von schwerwiegenden Problemen berichten, sollen sie an andere psychosoziale Dienste weitergeleitet werden, betonte Rathmann. Zudem sollen regelmäßige Besprechungen untereinander sowie Supervisionen von professionellen Psychologen verhindern, dass sich die studentischen Zuhörer überfordert fühlen oder gar selbst Probleme entwickeln.

Nightline «prinzipiell eine gute Idee» «Ich befürchte, dass ein Schulungswochenende nicht genug ist», warnte die Diplompsychologin Bettina Schwab. Sie ist zuständig für die Ausbildung bei der Telefonseelsorge Berlin. Die Mitarbeiter müssten sehr hellhörig sein, ab wann ein Anrufer akute und professionelle Hilfe brauche. Daher dauere die Ausbildung bei der Telefonseelsorge anderthalb Jahre. «Trotzdem halte ich die Nightline prinzipiell für eine gute Idee», sagte Schwab. Sie sei an einem Austausch und einer Zusammenarbeit interessiert, nicht an Konkurrenzdenken.

Rathmann, selbst ausgebildete Notfallseelsorgerin, sagte, dass sich die meisten Anrufer wegen Problemen in der Beziehung oder im Studium meldeten. Das zeigten Erfahrungen mit der Nightline in Potsdam, wo es den Dienst seit mehreren Jahren gibt. Oft riefen auch Neuankömmlinge in der Stadt an, die sich einsam fühlten.

Angebot auch in anderen Städten «Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen fähig sind, einander zuzuhören», begründete Rathmann ihr Engagement. Bereits die Erfahrung, mit einem Problem nicht alleine dazustehen, bringe Entlastung und könne helfen, selbst auf Lösungen zu kommen.

Nightlines gibt es bereits in vielen anderen deutschen Städten, unter anderem in Dresden, Münster und Frankfurt am Main. In Berlin ist der Dienst unter der Nummer 030 2093-70666 zu erreichen.

