Vorlesungszeit an Berliner Unis beginnt

Statt Bibliothek und heimischem Schreibtisch sind für viele Berliner Studenten jetzt wieder Hörsaal oder Seminarraum angesagt. Zum Beginn der Vorlesungszeit zeigt sich, wie beliebt die Hauptstadt ist.

Für 190.000 bis 195.000 Studenten beginnt an diesem Montag, den 14. Oktober 2019 in Berlin die Vorlesungszeit. Das geht aus einer ersten Hochrechnung der Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung zu den staatlichen, konfessionellen und privaten Hochschulen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit liegt die Zahl der Studierenden in der Stadt ungefähr auf Vorjahresniveau: Laut amtlicher Statistik waren es 2018 rund 192.000 Studenten gewesen.

Im Vergleich zum Mauerfall-Jahr 1989 ist die Zahl der Studis nach Daten der Senatskanzlei massiv gewachsen: um rund 60.000. «Berlin hat sich dank der Wiedervereinigung in den vergangenen drei Jahrzehnten zum größten Wissenschaftsstandort in Deutschland entwickelt und gehört heute zu den weltweit beliebtesten Orten für Studierende», teilte Berlins Regierungschef und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) mit. 1989 zählte Berlin demnach 108.000 Studenten im Westteil und 25.000 im Ostteil.

37.000 neue Bachelorstudenten an Berliner Unis

An den elf staatlichen Hochschulen nehmen laut Angaben aktuell 37.000 Menschen ein neues Studium auf - der Großteil von ihnen in Bachelor-Studiengängen. Knapp 10.000 Menschen beginnen in Master-Studiengängen. Die Hochrechnung basiert auf ersten Meldungen der elf Hochschulen sowie Erfahrungswerten, etwa zu den Nachmeldungen. Die finalen Zahlen für das Wintersemester 2019/20 sollten in einigen Wochen vorliegen. Die Vorlesungszeit geht bis Mitte Februar 2020.