Bestürzung über Rektorenabwahl an Eisler-Hochschule

Professoren der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin haben sich «bestürzt und konsterniert» über die Abwahl des bisherigen Rektors Robert Ehrlich geäußert.

Das - wenn auch knappe - Wahlergebis im Akademischen Senat werde den Leistungen, die Ehrlich in seiner ersten Amtszeit erbracht habe, nicht gerecht, hieß es in einer Erklärung von rund 30 Professoren am Freitag. Man werde aber auch mit der neuen Leitung gut zusammenarbeiten. Zu den Initiatoren der Erklärung gehören die Geigerin Antje Weithaas und der Klarinettist Martin Spangenberg, der auch erster Prorektor der Hochschule ist.