Humboldt-Universität stärkt Religionslehre

Im Wintersemester 2019/20 startet an der Universität das neue Institut für Katholische Theologie - zeitgleich mit dem Institut für Islamische Theologie.

Das Land, das Erzbistum und die Universität einigten sich auf ein Konzept, wie sie am Freitag, den 29. März 2019 gemeinsam mitteilten. Insgesamt soll das Institut mit sechs Professoren-Stellen rund 40 Studenten und Studentinnen pro Jahr aufnehmen. Gleichzeitig wird der Lehrstuhl an der Freien Universität aufgelöst, die FU-Studenten werden vom neuen Institut übernommen. Zusammen mit der evangelischen und der islamischen Theologie bekomme das Fach an der HU damit einen besonderen Stellenwert, sagte Präsidentin Sabine Kunst.

Bedarf an Religionslehrern steigt in Berlin

In den kommenden Jahren werde der Bedarf an Religionslehrern in Berlin zunehmen, sagte Erzbischof Heiner Koch. Das Institut erhalte auch die Bibliothek des verstorbenen Kardinals Karl Lehmann mit 36.000 Bänden. Zwar habe die Kirche in Streitfällen zu religiösen Fragen oder dem Lebenswandel der Professoren ein Mitspracherecht im Institut. Der Erzbischof sicherte aber weitgehende Autonomie zu. «Wir werden alles tun, um Konflikte zu lösen», sagte Koch.