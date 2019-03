TU bekommt Sammlung mit antisemitischen Dokumenten

Das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Berliner TU erhält eine bedeutende Sammlung mit Dokumenten judenfeindlicher Hetze.

Der 1942 bei Antwerpen in Belgien geborene Langerman, dessen Eltern in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurden, hatte den Holocaust in Heimen und Pflegefamilien überlebt. Unter dem Eindruck des Prozesses gegen Adolf Eichmann in Israel begann Langerman in den 60er Jahren damit, Dokumente der Hetze und des Hasses zu sammeln. Er habe damit eine Erklärung für den Antisemitismus gesucht. Die Sammlung reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück und umfasst Dokumente und Objekte aus 15 Ländern.