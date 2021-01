Was man zu Online-Prüfungen wissen muss

Viele Hochschulen gehen auf die Prüfungsphase zu. Seit der Corona-Pandemie sehen Klausuren aber oft anders aus. Wie prüft man, wenn niemand vor Ort ist und was bedeutet das für Studierende?

Jannica Budde, Projektmanagerin für das Hochschulforum Digitalisierung im Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) erklärt im Interview, was bereits gut klappt - und wo es noch Baustellen gibt.

Jannica Budde: Von den Fragestellungen und Aufgaben her ist auch eine digitale Prüfung erstmal nichts anderes als eine Präsenzprüfung. Die Corona-Pandemie hat bei Studierenden aber oft zu erhöhtem Stress geführt. Wenn dann noch ganz andere Prüfungsformate hinzukommen, wurde das teils vielleicht als schwieriger wahrgenommen als üblich. Andere haben die digitalen Prüfungsformate aber gerne angenommen, wie ich gehört habe.

Wer zum Beispiel Prüfungsängste hat, kann davon profitieren, wenn man eine Klausur im gewohnten Umfeld ablegen kann. Nicht zuletzt gibt es auch einen Gewöhnungseffekt, so dass die meisten Studierenden nach und nach besser mit den veränderten Formaten zurechtkommen.

Seitdem verstärkt online geprüft wird, hat es an den Hochschulen außerdem einen Schwenk zu Transferaufgaben gegeben. Davon profitieren dann Lerntypen, denen diese Form der Aufgaben einfacher fällt.

Budde: Zunächst ist es wichtig, sich zu informieren und zu überlegen: Was kommt da für ein Szenario auf mich zu? Weil die Prüfungsformate so vielfältig sind, kann das Klausuren-Setting immer wieder anders aussehen. Deshalb müssen sich Studierende nicht nur inhaltlich sondern auch methodisch vorbereiten. Für technische Fragen gibt es vielfach aber Probeklausuren, damit Studierende die Abläufe ausprobieren können.

Gerade bei Open-Book-Klausuren kommt es außerdem darauf an, nicht nur den Lernstoff, sondern auch das Material vorzubereiten. Da muss man sehr genau wissen, was wo steht. Man hat in der Regel keine Zeit, einen kompletten Text noch einmal durchzulesen.