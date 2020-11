Studentenwerk informiert zu Studienfinanzierung

Wer sich über das Thema Studienfinanzierung informieren möchte, kann schnell den Überblick verlieren. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat deshalb einen Flyer zusammengestellt, der verschiedene Modelle und Möglichkeiten gegenüberstellt.

So erklärt das DSW etwa, dass zunächst einmal Eltern ihren Kindern gegenüber gesetzlich verpflichtet sind, Unterhalt für eine angemessene Ausbildung - auch für ein Studium - zu leisten (§ 1610 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Die meisten Studierenden würden aber verschiedene Wege der Studienfinanzierung kombinieren. Wer nicht auf Unterstützung aus dem Elternhaus setzen kann, hat unter Umständen Anspruch auf Bafög. Daneben bieten sich Nebenjobs, Stipendien oder ein Bildungskredit an. Erste Anlaufstellen für weitere Infos finden sich auf dem Übersichtsflyer. Das DSW rät Studieninteressierten, sich bei Fragen und Unklarheiten zur Finanzierungsplanung beraten zu lassen. Sie können sich zum Beispiel an die Sozialberatungsstellen der Studentenwerke wenden. Die Beratung findet derzeit pandemiebedingt online oder am Telefon statt.