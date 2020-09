Studentenwerk erklärt Antrag auf «Ü-Hilfe»

Auch im September haben Studierende in pandemiebedingter Notlage ab sofort noch einmal die Möglichkeit, Überbrückungshilfe zu beantragen. Darauf weist das Deutsche Studentenwerk (DSW) hin.

Wer bis zum 30. September 2020 über das Online-Portal des Bildungsministeriums erfolgreich einen Antrag stellen will, sollte zunächst seine technischen Voraussetzungen prüfen. Außerdem ist es hilfreich, vor Antragstellung zu checken, ob man die Konditionen für das Hilfsangebot erfüllt.

Über alle Fragen rund um die Überbrückungshilfe informiert das DSW in ausführlichen Beiträgen auf seiner Webseite. Dort findet sich unter anderem ein Erklärvideo, das Studierende Schritt für Schritt durch die Antragstellung führt. In einem weiteren Video erklärt das DSW, was beim Log-in und der Bearbeitung von Folgeanträgen technisch zu beachten ist.