Was wird aus meinem Erasmus-Jahr?

Andere Kulturen kennenlernen, Sprachkenntnisse verbessern, Freunde aus ganz Europa gewinnen: Auslandssemester mit dem Erasmus-Programm der Europäischen Union sind beliebt. In manchen Studiengängen sogar verpflichtend.

Doch 2020 findet der Lehrbetrieb in den vielen europäischen Ländern aufgrund von Covid-19 nur eingeschränkt statt. Worauf sollten sich Studierende einstellen, die dieses Wintersemester ins Ausland gehen wollen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Ja. Zwar haben einige Hochschulen in Europa aufgrund der Lage vor Ort ihre Teilnahme am Programm vorübergehend ausgesetzt, doch die große Mehrheit der geplanten Auslandsaufenthalte kann stattfinden, bestätigt Stephan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Sowohl der DAAD wie auch die meisten Hochschulen verweisen hier auf die Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes. Die Entscheidung liegt letztlich bei den Hochschulen und den Studierenden.

Allerdings wird es im kommenden Semester zunächst nicht überall Präsenzveranstaltungen geben. Vielerorts finden Vorlesungen, Seminare und Sprachkurse online statt. Um dennoch Kontakt mit anderen Studierenden und Einheimischen zu fördern, haben viele Hochschulen ihre Buddy-Programme ausgebaut. So wird beispielsweise die TU Dortmund ihren ausländischen Studierenden virtuelle Campus-Touren und Spieleabende anbieten, berichtet Erasmus-Hochschulkoordinatorin Silke Viol.

Ob ein Verschieben des Aufenthaltes sinnvoll ist, sollten Studierende unbedingt mit ihrer deutschen Hochschule sowie mit ihrer Gast-Hochschule im Ausland klären. «Nicht alle Hochschulen garantieren, dass der Studienplatz im Ausland erhalten bleibt, eventuell ist eine erneute Bewerbung nötig», sagt Viol. Das gilt ebenso bei verpflichtenden Auslandsaufenthalten. Auch der DAAD rät davon ab, Auslandsaufenthalte übermäßig zu verschieben, da sich sonst in den kommenden Semestern ein Kapazitätsproblem bei den Hochschulen ergeben könnte.

Wem die Ausreise im Moment zu riskant ist, der kann das Online-Angebot der Gast-Hochschule auch von Deutschland aus nutzen und so seine Kursleistungen erbringen. Als Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD empfiehlt Stephan Geifes Studierenden aber dennoch, im Rahmen der Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes und unter Einhaltung der Regeln des Gastlandes an ihren europäischen Studienort zu ziehen. Auch, wenn dort vorerst keine Präsenzveranstaltungen stattfinden.

Ein Kompromiss ist die «Blended Mobility», wobei man seine Kurse zunächst online in Deutschland beginnt und erst später ins Ausland reist. Studierende sollten sich hier mit ihrer Fakultät sowie den International Offices ihrer deutschen und ihrer ausländischen Gast-Uni beraten.

Fraglos wird das Austauscherlebnis im kommenden Semester anders werden als bisher. Zur interkulturellen Erfahrung eines akademischen Austauschs gehören auch das Studium in der Fremdsprache, sowie das Erleben unterschiedlicher akademischer Systeme. Dies wird online ebenfalls möglich sein. Doch selbst mit Online-Kursen wird man ein Land vor Ort intensiver kennen lernen, als zu Hause am Computer.

Was ist mit den Erasmus-Stipendien?

Alle Erasmus-Studenten werden mit dem Erasmus-Stipendium gefördert, auch in diesem Jahr. Ausgezahlt wird es aber erst, wenn sich die Studierenden im Ausland befinden. Bleibt also jemand in Deutschland, erhält er kein Geld, auch wenn er etwa das Online-Angebot seiner ausländischen Gast-Uni nutzt.