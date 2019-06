Daran sollten Erstis zum Studienstart denken

Mit dem Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Für einen erfolgreichen Start können Erstis vorab einiges tun. Sich um die Studienfinanzierung zu kümmern, ist dabei nur ein Aspekt.

An erster Stelle auf der To-do-Liste: die Wohnungssuche. Eine passende WG zu finden, eine bezahlbare Einraumwohnung oder ein freies Zimmer im Studentenwohnheim ist vor allem in Universitätsstädten ein schwieriges Unterfangen. Daher empfiehlt es sich, früh genug mit der Suche anzufangen, rät die Bundesagentur für Arbeit in ihrem Magazin «Abi» (Ausgabe 6/2019). Ist die passende Bleibe gefunden und bezogen, sollte man das Ummelden nicht vergessen. Andernfalls kann ein Bußgeld drohen. Einige Städte werben mit einer Art «Begrüßungsgeld» - eine Finanzspritze, die Studenten ruhig mitnehmen sollten.