Hochschulen und Forschung bekommen ab 2021 mehr Geld

Monatelang haben die Wissenschaftsminister verhandelt. Jetzt ist klar: Für Hochschulen und Forschung fließen weitere Milliarden. Doch bringt das Geld auch den erwünschten Effekt - zum Beispiel für Wissenschaftler mit befristetem Vertrag?

Berlin (dpa) - Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland bekommen ab 2021 mehr Geld von Bund und Ländern. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kündigte für die kommenden zehn Jahre Investitionen von 160 Milliarden Euro an - verglichen mit 2019 sind das jährlich im Schnitt etwa zwei Milliarden mehr.

Die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern hatten monatelang über die Zukunft der milliardenschweren drei Pakte der Hochschulen verhandelt. Es geht dabei um drei Pakte: den Hochschulpakt, den Qualitätspakt Lehre (neu: «Innovation in der Hochschullehre») und den Pakt für Forschung und Innovation. Über diese Vereinbarungen finanzieren Bund und Länder die wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland.

«Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden in ihren Rahmenbedingungen außerordentlich gestärkt», sagte Quante-Brandt nun. Neu ist vor allem, dass die Gelder für die Hochschulen nicht mehr befristet gezahlt werden. Das ermögliche den Unis bessere Planung, im Gegenzug erwarte sie aber auch, dass die Hochschulen mehr unbefristete Stellen schafften, machte die Bremer Bildungssenatorin klar. Voraussetzung für die Zuschüsse soll das allerdings nicht werden. Die Details:

- Hochschulen: In diesem Jahr zahlt der Bund über den Hochschulpakt 1,73 Milliarden Euro. Diese Summe soll steigen, und zwar von 2021 bis 2023 auf 1,88 Milliarden, ab 2024 dann auf 2,05 Milliarden. Die Länder geben das Gleiche. Die Unis und Fachhochschulen bekommen also zunächst rund 3,8, später dann 4,1 Milliarden Euro zur Verbesserung von Studium und Lehre. Zusätzlich können sie Geld für besondere Projekte beantragen - der Pakt «Innovation in der Hochschullehre» wird aber von 200 auf 150 Millionen Euro gekürzt.