Influencer: Social Media-Stars und Marketingexperten

Wer Jugendliche nach ihrem Berufswunsch fragt, wird immer öfter das Wort «Influencer» hören. Welche Arbeit steckt hinter dem Job und wie wird man auf Instagram und Co. berühmt?

Für den Job als Influencer gibt es keine passende Ausbildung. Dennoch sollten einige Voraussetzungen erfüllt sein, um die ohnehin geringen Erfolgschancen optimal zu nutzen. Wer auf Social Media bekannt werden will, sollte in erster Linie ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein, ein Gespür für aktuelle Trends sowie viel Kreativität und Flexibilität besitzen. Des Weiteren sollten angehende Influencer sich in den Bereichen Marketing und Content Management auskennen und keine Scheu vor negativem Feedback haben. Erfolgreiche Top-Influencer erhalten für einen Werbepost bis zu 38 000 Euro, geben dafür aber einen großen Teil ihres Privtalebens auf und müssen oft unangenehme Kommentare und harte Kritik ertragen. Die Chancen einer dieser Internet-Stars zu werden sind sehr gering. Allerdings lassen sich auch mit weniger Followern erhebliche Beträge erzielen. Für die meisten bleibt die Selbstdarstellung auf Social Media dennoch nur ein Hobby.

Mit Social Media zum Erfolg: Alternative Berufsbilder

Wer gerne Influencer wäre, aber lieber auf Nummer sicher gehen und einem Beruf mit größeren Erfolgsaussichten nachgehen will, dem bietet die Branche zahlreiche gefragte Alternativen. Viele Social Media Fans entscheiden sich für eine Ausbildung zum Mediengestalter oder Fotografen. In der Marketing-Branche gibt es ebenfalls ähnliche Tätigkeitsfelder. Auch ein Studium in den Bereichen Medienwissenschaften, Kommunikation oder Journalismus kommt in Frage. Absolventen können beispielsweise in den Bereichen Social Media- und Content Management tätig werden. In allen Fällen ist die Erfahrung mit der eigenen Social Media-Präsenz ein guter Einstieg in die beliebtesten Berufsbilder der Branche.