Jobs in Nauen: Arbeiten in der historischen Funkstadt

Obwohl Nauen eine Kleinstadt ist, gehört es zu den flächengrößten Gemeinden Deutschlands. Bekannt ist der Ort vor allem durch seine Pionierarbeit in der Funktechnik während des frühen 20. Jahrhunderts geworden. Noch heute befindet sich hier die weltweit älteste Sendeanlage. Reizvoll ist auch der historische Stadtkern mit vielen gut erhaltenen Gründerzeit- und Fachwerkbauten. Wer hier arbeitet, genießt neben dem historischen Charme auch eine gute Anbindung an Berlin und Potsdam sowie die Nähe zur Natur, dem Havelkanal und weitläufigen Wald- und Seenlandschaften in der Region.