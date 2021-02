Jobs in Wittstock (Dosse): Eine der ältesten Städte Brandenburgs

Wittstock an der Dosse versprüht nicht nur jede Menge mittelalterlichen Charme, sondern bietet darüber hinaus spannende Jobs im handwerklichen Bereich sowie in der Landwirtschaft und Einzelhandelsbranche.

Aldi (Nord)

Aldi gehört zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern Europas. In Wittstock befindet sich eine von Aldis 28 Regionalniederlassungen sowie ein großes Zentrallager und mehrere Filialen in der Umgebung. Zu den hier angebotenen Arbeitsbereichen zählen der Verkauf, die Kasse, die Filialleitung und die Lagerlogistik. Ausbildungen können sowohl im Bereich Verkauf als auch in der Logistik absolviert werden. Auch die Teilnahme am Abiturientenprogramm Handelsfachwirt sowie ein duales Studium in den Bereichen Business Administration und Wirtschaftsinformatik sind möglich. Zudem bietet Aldi regelmäßig Schülerpraktika und Schülermessen an.