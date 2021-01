Jobs in Brandenburg (Havel): Wichtige Arbeitgeber in einer geschichtsträchtigen Stadt

Brandenburg (Havel) als Geburtsstadt der Mark Brandenburg bietet mit seiner tausendjährigen Geschichte nicht nur jede Menge Kultur, sondern auch zahlreiche spannende Arbeitsplätze.

Die Stadt Brandenburg (Havel) ist der Ort, an dem die Mark Brandenburg am 3. Oktober 1157 gegründet wurde. Bis heute gibt es hier drei historische Stadtkerne und zahlreiche historische Bauten, wie den Dom zu Brandenburg. Die Stadt verfügt zudem über eine verkehrsgünstige Anbindung nach Potsdam und Berlin. Außerdem befindet sie sich im größten europäischen Binnenwassersportrevier und bietet somit jede Menge wassertouristische Attraktionen. Jobs gibt es hier vor allem in der Bau- und Metallbranche sowie im medizinischen Bereich.

ZF Getriebe Brandenburg GmbH: Antriebs-, Fahrwerk- und Sicherheitstechnik

Die ZF Getriebe Brandenburg GmbH gehört zur ZF Friedrichshagen AG und zu den weltweit führenden Technologiekonzernen in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Sie zählt somit auch zu den weltweit größten Automobilzulieferern. Zu ihren Arbeitsbereichen zählen die Entwicklung und Fertigung von Pkw-Handschalt- und Doppelkupplungsgetrieben. Eine Ausbildung kann hier im technischen und kaufmännischen Bereich, in der Logistik und in der IT absolviert werden. Auch Praktikumsplätze für Studierende sind im Angebot. Für Fachkräfte gibt es Stellenangebote in allen Bereichen.