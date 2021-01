Jobs in Neuruppin: Wichtige Arbeitgeber in einem kulturellen Zentrum

Die Fontanestadt Neuruppin ist geprägt von der Metall- und Elektroindustrie und gilt als kulturelles Zentrum des Ruppiner Lands.

Industrial Plastik Tech Neuruppin GmbH: Einer von zahlreichen Kunststoffexperten

Die Industrial Plastik Tech Neuruppin GmbH gehört zu den zahlreichen Produktionsunternehmen von Kunststoffwaren in der Region Ostprignitz-Ruppin. In verschiedenen Verfahren werden hier Kunststoffprodukte für die Anwendungsgebiete Yacht-Systeme, Energieerzeugung und Kreuzfahrt hergestellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Bereichen Anlagenkonstruktion, Fertigung, Lieferung und Montage beschäftigt. Für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende werden Praktika in unterschiedlichen Berufsbildern angeboten. Ausbildungen können als Verfahrensmechaniker*in und Kaufmann*frau für Büromanagement absolviert werden.