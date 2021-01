Jobs in Eisenhüttenstadt: Region für Metall- und Bauindustrie

Eisenhüttenstadt ist bekannt für Internationalität aufgrund der Nähe zum Nachbarland Polen. Zudem ist die Stadt an der Oder geprägt von sozialistischer Architektur und einer naturreichen Umgebung. Arbeitnehmer sind hier vor allem in den über 70 Unternehmen aus der Bau-, Metall-, Recycling- und Maschinenbaubranche tätig. Wer Erholung sucht, macht einen Ausflug ins Schlaubetal oder an einen der zahlreichen Seen der Region.