Jobs in Cottbus: Wichtige Arbeitgeber im Zentrum der Lausitz

Cottbus, das Zentrum der Lausitz und Stadt der Sorben, gilt als moderner Energie- und Medizinstandort mit vielfältigen Jobangeboten im Südosten Brandenburgs.

Das Carl-Thiem-Klinikum ist der größte Arbeitgeber in Cottbus und gehört zu den größten und leistungsstärksten Krankenhäusern Deutschlands. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Berliner Charité deckt es nahezu alle medizinischen Bereiche ab. Eine integrierte Medizinische Schule bietet verschiedene Ausbildungsberufe, wie Kaufmann/frau für Büromanagement, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe, Pflegefachmann/frau, Medizinisch-technische Laborassistenz, Medizinisch-technische Radiologieassistenz, Operationstechnische Assistenz, Physiotherapeut/in und Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung. Die Klinik wirbt mit einer attraktiven Vergütung, einer betrieblichen Altersvorsorge, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie flexiblen Arbeitszeiten.

Die Uni Cottbus, ein Teil der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, mit ihren Bereichen Umwelt, Energie, Material, Bauen, Gesundheit, Informations- und Kommunikationstechnologie legt den Fokus ihrer Arbeit vor allem auf Innovation und Nachhaltigkeit. Sie wirbt mit Chancengleichheit, Diversität, Weltoffenheit und Internationalität. Sie besteht aus sechs Fakultäten, die Jobs in vielfältigen Bereichen anbieten. Dazu kommen einige wissenschaftliche Einrichtungen und zentrale Betriebseinheiten. Hier können auch Aus- und Weiterbildungen absolviert werden.

Stadt Cottbus: Schalten und verwalten für die Region

Die Stadt Cottbus betreut die Bereiche Politik, Leben, Wirtschaft, Kultur und Tourismus in der eigenen Region und sorgt so für ein reibungsloses und angenehmes Zusammenleben. Ausbildungen sind hier als Verwaltungsfachangestellter im Bereich Kommunalverwaltung und Notfallsanitäter möglich. Ein duales Studium ist in den Bereichen Verwaltungsinformatik, Public Management, Soziale Dienste und öffentliche Verwaltung. Die Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag. Außerdem wirbt die Stadt mit vermögenswirksamen Leistungen und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten.