Jobs in Potsdam: Wichtige Arbeitgeber und attraktives Umfeld

Die Hauptstadt Brandenburgs bietet neben ihrer Nähe zu Berlin zahlreiche attraktive Karrieremöglichkeiten.

Universität Potsdam: Forschen und entwickeln für morgen

Die Uni Potsdam bietet Stellen in vielfältigen Berufsfeldern. Der größte Arbeitsbereich umfasst Professuren und Stellen an den einzelnen Fakultäten für akademisches Personal. Der Einstieg gelingt hier oft über eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft während der Studienzeit. Fachkräfte werden auch in den Bereichen Medien, IT und in verschiedenen Laboren gesucht. Auch Ausbildungsstellen werden an der Uni Potsdam angeboten, beispielsweise als Laborant*in oder Mediengestalter*in, aber auch als Garten- und Landschaftsbauer*in und vieles mehr.