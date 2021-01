Sozialpädagoge: Nichts für schwache Gemüter

Sozialpädagogen brauchen für ihren Beruf viel Einfühlungsvermögen - und ein dickes Fell. Denn nicht alle Menschen nehmen Hilfe bereitwillig an.

Wenn Jugendliche durch auffälliges Verhalten provozieren oder Eltern mit ihren Kindern überfordert sind, können Sozialpädagogen und Sozialarbeiter helfen. Wer den Job machen will, braucht aber nicht nur Einfühlungsvermögen, sondern auch ein dickes Fell. «Sozialpädagogen unterstützen Menschen bei einer gelungenen Lebensführung», erläutert Prof. Ulrich Bartosch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Während bei Sozialpädagogik die erzieherische Komponente überwiegt, charakterisiert die Sozialarbeit eher Fürsorge: Als Streetworker zum Beispiel steuern die «Experten des Miteinanders» zentrale Beratungsstellen oder treffen ihre Klientel auf den Straßen. Sie helfen Alleinerziehenden, Unterhaltsansprüche durchzusetzen, oder sie betreuen Strafgefangene, Süchtige und Arbeitslose. In der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, der Familienhilfe, der Kultur- und Freizeitarbeit und der Rehabilitation warten Aufgaben auf sie. Auch in Kirchen, der öffentlichen Verwaltung und politischen Vereinigungen finden Sozialarbeiter Stellen.

Berufsbild

Sozialarbeit ist ein unbequemer Job. «Man steckt oft zwischen den Fronten», sagt der Dekan des Bereiches Sozialwesen an der Technischen Universität Dresden, Lothar Stock. Die Auseinandersetzung mit den Problemen anderer Menschen gehört zum Berufsalltag. Dafür braucht es ein dickes Fell. Sozialpädagogen müssen mit beiden Beinen im Leben stehen.



Wichtig ist auch, nicht nur die eigene Sichtweise gelten zu lassen: «Andere Leute haben andere Vorstellungen vom Leben. Sie machen nicht immer, was man will», erklärt Stock. Spaß am Reden mit den Leuten, Einfühlungsvermögen und der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit sind gute Grundlagen für den Beruf.