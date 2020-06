Jobs bei der Berliner Stadtreinigung (BSR)

Im Jahre 1875 wird die komplette Straßenreinigung Berlins erstmals in kommunale Verantwortung übernommen. Gleichzeitig erfolgte die Einführung der Abwasserkanalisation. Die Arbeiter der Müllabfuhr waren damals noch nicht bei der Stadt angestellt. 1908 sind die ersten elektrische betriebenen Straßenwaschmaschinen und Abfuhrfahrzeuge unterwegs. Heute hat sich die BSR zum Ziel gesetzt, ihre Arbeit klimafreundlicher zu gestalten. Mit einer hochmodernen Biogasanlage in Spandau leistet sie bereits einen großen Beitrag. Das Unternehmen beschäftigt etwa 5 600 Mitarbeiter. Neben zahlreichen Recyclinghöfen gehört auch das Ausbildungszentrum der BSR in Charlottenburg zu den wichtigsten Standorten in der Hauptstadt.