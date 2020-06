Jobs bei Zalando

Mit der Geschäftsidee Schuhe online zu verkaufen beginnt 2008 die Geschichte des Unternehmens Zalando. Damals nutzen die Gründer Robert Gentz und David Schneider ihre privaten Handynummern als Kundenhotlines und brachten alle Pakete noch persönlich zur Post. Als einer der ersten Online-Händler mit kostenloser Lieferung und Retoure sowie 100 Tagen Rückgaberecht wurde Zalando bei den Kunden schnell beliebt. Heute besitzt das Unternehmen zwölf Logistikzentren in Europa und beliefert 17 Länder. Es verbindet alle Akteure der Modeindustrie vom Händler über Fabriken und Werbetreibende bis zum Endkunden. Die wichtigsten Standorte in der Hauptstadt sind neben dem Firmensitz in Mitte die Zalando Marketing Services GmbH in Kreuzberg und Zalando Lounge Logistics SE & Co KG in Ludwigsfelde. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen etwa 14 000 Mitarbeiter.