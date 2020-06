Jobs bei der Dussmann Group

Gegründet wurde das Unternehmen 1963 als Heimpflegedienst von Peter Dussmann. 1968 entstand die erste ausländische Niederlassung in Österreich gefolgt von Italien 1969. Inzwischen gehörten zahlreiche Reinigungsdienstleistungen zum Angebot. Wenig später kam auch der Bereich Gebäudemanagement hinzu. 1997 zog der Hauptsitz des Unternehmens von München nach Berlin um. Im selben Jahr eröffnete das KulturKaufhaus . Zu den wichtigsten Standorten in der Hauptstadt zählen neben der Zentrale in der Friedrichstraße auch der Dussmann MuseumsShop und die Dussmann Service GmbH in Mitte . Weltweit beschäftigt das Unternehmen heute etwa 64 500 Mitarbeiter.