Jobs bei der Deutschen Telekom AG

1861 stellt Johann Philipp Reis sein erstes Telefon vor. Das erste Telefongespräch in Deutschland findet 1876 statt. Erste öffentliche Telefonnetze enstehen unter anderem in Berlin. 1995 wird die Telekom von einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung in ein privates Unternehmen umgewandelt. Dies ist die Geburtsstunde der Deutsche Telekom AG, die 2019 ihr 25jähriges Jubiläum feierte. Heute arbeitet das Unternehmen vertstärkt an der Entwicklung energiesparender Smart-Home-Lösungen sowie am Ausbau des 5G-Netzes. Die wichtigsten Standorte in Berlin sind die Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Mitte und die Telekom Innovation Laboratories in Charlottenburg , die an neuen Technologien forschen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 211 000 Mitarbeiter.