Jobs bei der Deutschen Post & DHL Group

Die Deutsche Post & DHL Group gehört zu den weltweit führenden Logistikdienstleistern. Zu ihren Arbeitsbereichen zählen der Brief- und Paketversand, der Expressversand, der Frachttransport, das Supply-Chain-Management und das Entwickeln von E-Commerce-Lösungen.

Über den Arbeitgeber Deutsche Post & DHL Group

Die Entstehung des Postwesens beginnt bereits im Jahre 1490. Damals lässt die Habsburgische Familiendynastie ein Kuriernetz mit festen Poststationen einrichten. Diese dienen als Treffpunkte, Gasthäuser, Herbergen, Pferdeställe, Tausch- und Handelsplätze. Erst 1924 wird die Deutsche Reichspost als selbstständiges Unternehmen gegründet. 1969 folgt die Gründung der DHL, die 2002 zur Tochtergesellschaft der Deutschen Post wird. Die wichtigsten Standorte in Berlin sind neben unzähliger Postfilialen und DHL-Packstation das Briefzentrum in Tempelhof und die Deutsche Post IT Services GmbH in Kreuzberg. Weltweit beschäftigt der Konzern 550 000 Mitarbeiter in über 200 Ländern. Größtes Ziel ist eine Null-Emissionen-Logistik bis 2050.