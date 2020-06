Jobs bei der Daimler AG

1879 entwickelt Carl Benz den ersten stationären Benzinmotor in Mannheim. Sein erstes Automobil erscheint 1886. Es handelt sich um einen offenen Zweisitzer mit drei Rändern. Etwa zur gleichen Zeit entwickelt auch Gottlieb Daimler sein erstes Automobil in Stuttgart. Beide Konstrukteure haben sich nie persönlich kennengelernt. Dennoch gelten ihre Unternehmen gemeinschaftlich als Vorläufer der 1926 gegründeten Daimler-Benz AG. Heute bietet die Daimler AG neben Finanzierungen und Leasing für Fahrzeuge auch die Vermittlung von Versicherungen und Kreditkarten. In der Produktion gewinnt die Elektromobilität zunehmend an Bedeutung. Die wichtigsten Daimler-Standorte in Berlin sind die Konzernrepräsentanz für Bundesangelegenheiten und der Daimler Fleet Board Innovation Hub in Mitte