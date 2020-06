Jobs beim EDEKA-Verbund

Der Edeka-Verbund gehört zu den größten Lebensmittelhändlern Deutschlands und besteht bereits seit über 100 Jahren. Zum Unternehmen gehören auch der Netto Marken-Discount und zahlreiche Tochterunternehmen. Edeka bietet Jobs, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in fünf großen Arbeitsbereichen an.

Die erste Edeka-Genossenschaft wurde 1898 in Berlin gegründet. Damals gab es noch keine Selbstbedienung im Geschäft. Diese wurde erst 1954 eingeführt, gefolgt von Fruchtkontoren und dem Non-Food-Sektor mit zahlreichen Produkten für den häuslichen Alltag. Im Raum Berlin existieren derzeit 206 Märkte, die von den Logistikstandorten in Mittenwalde und Freienbrink beliefert werden. Deutschlandweit beschäftigt Edeka rund 381 000 Mitarbeiter.

Ausbildung und Studium bei Edeka

Das Unternehmen bietet für Schulabgänger Ausbildungen in über 40 Berufsbildern an. Auch Duale Studiengänge sind in allen Arbeitsbereichen möglich. Bereits Studierende können eine Werkstudententätigkeit aufnehmen. Das Unternehmen dient auch als Koorperationspartner für Abschlussarbeiten. Für Berufseinsteiger ist sowohl die Teilnahme an einem Trainee-Programm als auch ein Direkteinstieg möglich. Gleiches gilt für Fachkräfte und Berufserfahrene. Mitarbeiter haben außerdem die Möglichkeit, vielfältige Weiterbildungen zu besuchen und an Veranstaltungen des Unternehmens teilzunehmen.