Jobs bei der Siemens AG

Die Gründung der Siemens AG fand 1847 in einem Berliner Hinterhof statt. Damals waren nur zehn Mitarbeiter in einer kleinen Werkstatt mit der Konstruktion eines elektrischen Telegrafen beschäftigt. 1853 erhielt das Unternehmen den ersten internationalen Auftrag: Eine Telegrafenlinie von Warschau bis zur preußisch-russischen Grenze. 1858 öffnete die erste selbstständige Niederlassung in London. Heute beschäftigt der Konzern weltweit ca. 372 000 Mitarbeiter. (Stand 2020) Der wichtigste Standort in Berlin ist das eigens für das Unternehmen errichtete Gewerbegebiet Siemensstadt mit dem Siemens Healthcare Center und dem Siemens Energy Technical Education & Company Center.