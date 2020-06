Jobs bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG)

Die BVG bietet zwölf Ausbildungsberufe in sechs verschiedenen Arbeitsbereichen an. Neben Fachkräften im Fahrbetrieb, die Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen steuern, werden unter anderem auch Gleisbauer und IT-Systemelektroniker gesucht. Duale Studiengänge mit Bachelor-Abschluss bestehen aus einem Wechel zwischen Theorieausbildung an der Hochschule für Recht und Wirtschaft (HWR) und Praxisphasen. Für Absolventen und Berufserfahrene gibt es vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Auch Praktika und Trainee-Programme werden angeboten.