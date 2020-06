Jobs bei der Charité

Erstmals gegründet wurde die Charité 1710 als Pesthaus vor den Toren Berlins. Erst einhundert Jahre später entstand die Berliner Universität mit der Medizinischen Fakultät. Heute sind die vier großen Standorte in der ganzen Hauptstadt verteilt. Dazu gehören der Campus Berlin Buch, der Campus Benjamin Franklin in Steglitz, der Campus Charité in Mitte sowie der Campus Virchow Klinikum in Wedding. Das Unternehmen beschäftigt sich mit allen anerkannten medizinsichen Fachrichtungen und deckt so die komplette Bandbreite der modernen Medizin ab.