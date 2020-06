Jobs bei der Deutschen Bahn AG

Die Deutsche Bahn AG gehört zu den größten Arbeitgebern in Berlin. Sie bietet Ausbildungen in 50 verschiedenen Berufen sowie 20 Duale Studiengänge an. Auch Fachkräfte werden regelmäßig in diversen Bereichen gesucht.

© dpa

Die Deutsche Bahn AG (DB) ist ein Verkehrs- und Logistikkonzern. Als Aktiengesellschaft gehört sie zu den privaten Unternehmen, ist aber dennoch zu 100 Prozent Eigentum des Staates.

Über den Arbeitgeber Deutsche Bahn AG Die erste Bahnstrecke Deutschlands wurde im Jahr 1835 zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet und war nur sechs Kilometer lang. Heute ist Deutschlands Schienennetz das längste in ganz Europa. Für Betrieb, Ausbau und Wartung ist die DB zuständig. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin. Die wichtigsten Standorte in der Hauptstadt sind neben dem modernen Deutsche Bahn-Tower am Potsdamer Platz auch die DB Services GmbH und das DB Umweltzentrum in Mitte. In Berlin und Brandenburg sind derzeit etwa 28 500 Mitarbeiter und Auszubildende bei der DB tätig. Als internationales Mobilitätsunternehmen beschäftigt sie insgesamt ca. 300 000 Mitarbeiter in 130 Ländern.

Ausbildung und Studium bei der DB Die Deutsche Bahn AG bietet Ausbildungen in 50 verschiedenen Berufen sowie 20 Duale Studiengänge an. Insgesamt sind Mitarbeiter in vier großen Bereichen mit 500 unterschiedlichen Berufen tätig. Neben Auszubildenden und Studienabsolventen werden vor allem Fachkräfte und Akademische Berufserfahrene, aber auch Werkstudenten und Praktikanten regelmäßig gesucht. Gängige Ausbildungsberufe bei der DB sind Lokführer/in, Fahrdienstleister/in, Büromanager/in, aber auch Fachkraft für Lagerlogistik und Fachinformatiker/in für Systemintegration. Duale Studiengänge werden unter anderem im Fach Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik und Elektrotechnik angeboten.

Arbeitsbereiche bei der Deutschen Bahn AG

Personenverkehr Täglich werden etwa 340 000 Fahrgäste in ICE-, IC- und EC-Zügen im Fernverkehr befördert. Hinzu kommen Regionalzüge und Busse der DB Regio, die auf dem Land und in Ballungsräumen unterwegs sind. Hier arbeiten beispielsweise Lokführer, Kraftfahrer und Fahrdienstleister.

Transport & Logistik See- und Luftfracht sowie Landverkehr sorgen für einen geregelten Waren- und Informationsfluss. Zu den Auftraggebern gehören Unternehmen aus Industrie und Handel, Messe- und Sportveranstalter. Der Schienengüterverkehr verfügt über 114 000 Güterwagen und 3 400 Lokomotiven. In diesem Bereich arbeiten unter anderem Handelsmanager und Vertriebsmitarbeiter.

Infrastruktur Verantwortlich für das Schienennetz der Deutschen Bahn AG sind die DB Netz, die Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße, die DB Fahrwegdienste GmbH und die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH. Auch die Unterhaltung der Personenbahnhöfe ist ein Teilbereich. Die DB Energie ist zuständig für die Versorgung mit Bahnstrom und Treibstoffen. Die Abteilung Engineering & Consulting entwickelt maßgeschneiderte Mobilitäts- und Transportlösungen für nationale und internationale Märkte. Der Bereich Infrastruktur bietet unter anderem Duale Studiengänge wie Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen an.

Dienstleistungen Im Teilbereich IT sind rund 3 600 Mitarbeiter mit der fachlichen Analyse, der strategischen Planung, dem Betrieb und der Optimierung laufender Prozesse beschäftigt. 2 000 Kommunikationstechniker betreuen die Notruf- und Serviceleitstelle des Unternehmens. DB Services kümmert sich um Klima- und Lüftungstechnik, Sanitärtechnik, Elektro- und Fördertechnik. Die Deutsche Bahn Connect, der Mobilitäts- und Flottenmanager der Deutschen Bahn AG, ist verantwortlich für das Carsharing-Angebot Flinkster und das Fahrradmietsystem Call a Bike. Der Teilbereich Sicherheit übernimmt Ordnungsdienstleistungen für Reisende, Mitarbeiter und Bahnanlagen. Hier arbeiten beispielsweise Fachinformatiker und Kundenservicemitarbeiter.

Jobs bei der Deutschen Bahn AG in Berlin