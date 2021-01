Jobs in Frankfurt (Oder): Arbeiten in einer Grenzstadt

Frankfurt (Oder) bietet zahlreiche Jobs im wissenschaftlichen, medizischen und im Medienbereich. Dabei zeichnet sich die Stadt vor allem durch ihre Internationalität aus.

Arbeiten in der Grenzstadt Frankfurt (Oder) ist geprägt von Internationalität. Ob im wissenschaftlichen, medizinischen oder im Medienbereich - hier warten spannende Aufgaben.

Das Klinikum Frankfurt (Oder) versorgt vor allem Patienten mit Gefäß- und Tumorerkrankungen, Veränderungen des Gehirns sowie Unfallverletzungen und deren Folgen. Zu den Arbeitsbereichen gehören unter anderem Medizin, Pflege, Service, Medizinisch-technische Assistenz, Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Apotheke, Verwaltung, IT und Technik. Eine Ausbildung kann als Pflegekraft, Medizische/r Fachangestellte/r, Operationstechnische/r Assistent/in, Anästesietechnische/r Assistent/in, Medizinisch-technische/r Laborassistent/in, Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung, Physiotherapeut/in, Ergotherapeut/in, Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r, Kaufmann/frau für Büromanagement, Fachinformatiker/in und Koch/Köchin absolviert werden. Zudem sind neben Praktika auch Weiterbildungen möglich.

Die Viadrina ist als Arbeitgeber vor allem aufgrund ihrer Interdisziplinarität und Internationalität beliebt. Intensive Partnerschaften gibt es hauptsächlich mit dem Nachbarland Polen. Die Universität bietet Jobs in den Bereich Wissenschaft und Verwaltung an. Sie besteht aus drei Fakultäten - die juristische, die kulturwissenschaftliche und die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Zudem verfügt sie über ein vielseitiges Sprachzentrum.

MOZ Lokalredaktion: Sprachrohr der Region

Die Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung in Frankfurt (Oder) gehört zum größten Medienhaus Brandenburgs und steht in besonderer Verbindung zu den Menschen in ihrer Heimat. Hauptsächlich veröffentlicht sie lokale Nachrichten im Printformat. Aber auch Onlinemedien, Agentur- und Videodienstleistungen gehören zu ihren Arbeitsbereichen. Sie wirbt unter anderem mit regelmäßigen Weiterbildungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Auch Ausbildungen und Praktika sind hier möglich.