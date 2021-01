Jobs in Bernau: Wichtige Arbeitgeber und historische Umgebung

Wer in Bernau arbeitet, hat es nicht weit bis in die Hauptstadt. Unmittelbar an der nordöstlichen Grenze zu Berlin verfügt Bernau über eine optimale Anbindung. Bekannt ist die kleine Stadt als Standort der Medizinischen Hochschule Brandenburg sowie für ihren historischen Stadtkern mit Stadtmauer und Parkanlagen. Hier findet man auch zahlreiche kleine Einzelhandelsunternehmen aus vielfältigen Branchen. Umgeben ist Bernau vom Naturpark Barnim mit seinen klaren Seen und dichten Wäldern.